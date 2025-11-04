ما الدخل الذي يتيح لك الاعتماد على التداول كمصدر رئيسي؟

الوكيل الإخباري- قد تبدو فكرة الاعتماد على التداول كمصدر دخل وحيد مغرية—خصوصًا مع العناوين اليومية التي تتحدث عن تحركات الأصول وتقلب سعر البيتكوين، أو فرص الأسواق العالمية السريعة. لكن السؤال الذكي ليس “كم يمكن أن أربح؟” بل “ما تعريف الدخل القابل للاعتماد من التداول؟ وكيف أصل إليه بثقة وواقعية؟”. هذا المقال يضع لك إطارًا عمليًا، متفائلًا ومنهجيًا، لتقدير مستوى الدخل المناسب ورأس المال والخطة التي تجعل الاعتماد على التداول قرارًا واعيًا ومستدامًا.

أولًا: ما معنى “دخل قابل للاعتماد” في التداول؟

الدخل القابل للاعتماد هو دخل:

1.مستدام عبر الزمن لا يعتمد على صفقة أو شهر استثنائي،

2.قابل للتكرار بناءً على نظام تداول واضح،

3.محمي بإدارة مخاطر تقلل التذبذب وتحدّ من فترات التراجع (Drawdown)،

4.صافٍ بعد التكاليف: العمولات، الفروقات السعرية، الانزلاق السعري، والضرائب إن وُجدت.

بعبارة أدق: الدخل الذي يمكنك الاعتماد عليه هو ذاك الذي يغطي نفقاتك الأساسية زائد هامش أمان 20–30% لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متتاليًا، مع بقاء التراجع الأقصى لحسابك ضمن نطاق محافظ (مثلًا 10–15%).