انخفاض مفاجئ يضرب أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)أسعار الفائدة عقب التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس جيروم بأول الأسبوع الماضي، في حين تأثر المعدن النفيس سلبا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3968.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.


وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب  0.5 بالمئة عند 3978.30 دولار للأوقية.

 
 
