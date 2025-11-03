انخفاض مفاجئ يضرب أسعار الذهب عالمياً

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3968.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند 3978.30 دولار للأوقية.
-
-
