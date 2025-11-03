الإثنين 2025-11-03 12:59 م
 

هكذا بلغ سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الإثنين، 03-11-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت جمعية حماية المستهلك  أن أسعار  زيت الزيتون تراوحت بين 130 و 150 دينارا للتنكة .

 وبينت انه وبعد جولة لها في الاسواق بأن أسعار زيت الزيتون  عالية  ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين.

 

وكانت وزارة الزراعة، عقدت اجتماعًا تشاوريًا ضم امين عام الوزارة  المهندس محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب  أصحاب المعاصر تيسير النجداوي في وقت سابق، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل التحديات التي يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.

واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.
 

 
 
