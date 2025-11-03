هكذا بلغ سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت جمعية حماية المستهلك أن أسعار زيت الزيتون تراوحت بين 130 و 150 دينارا للتنكة .

اضافة اعلان

وبينت انه وبعد جولة لها في الاسواق بأن أسعار زيت الزيتون عالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين.