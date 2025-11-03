هكذا بلغ سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن

واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم
-
18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنمو استثنائي بلغ 1.7 مليار دينار منذ بداية العام
-
لأول مرة في الأردن.. عملية نوعية لاستخراج حصوة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا
-
"اليرموك" تختتم فعاليات "جيبيار 2025" لطلبة جنوب شرق آسيا
-
هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة
-
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم