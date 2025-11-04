الثلاثاء 2025-11-04 12:00 م
 

انطلاق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ30 الخميس

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
الثلاثاء، 04-11-2025

الوكيل الإخباري-   ينطلق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ30 بعد غد الخميس، في المركز الثقافي الملكي بعمان بمشاركة محلية وعربية.

وبحسب بيان وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء، أكد الوزير مصطفى الرواشدة الذي سيرعى حفل انطلاق فعاليات المهرجان الذي يستمر 9 أيام، أن المسرح سيظل قلب الثقافة النابض وجوهر الإبداع الإنساني الذي يعكس روح المجتمعات وتطلعاتها.


وقال، إن مهرجان المسرح الأردني لم يعد مجرد تظاهرة فنية عابرة، بل غدا حدثا ثقافيا راسخا في وجدان الحركة الفنية العربية، بما راكمه من سمعة طيبة وما حققه من حضور مشرف في الساحة المسرحية العربية.


وأضاف إن المهرجان يجمع تحت مظلته كوكبة من الرواد والشباب المبدعين، الذين يواصلون إثراء الخشبة المسرحية بإبداعاتهم في التأليف والتمثيل والإخراج وسائر فنون المسرح.

 
 
