الثلاثاء 2025-11-04 11:59 ص
 

مدير إدارة السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

الثلاثاء، 04-11-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، العميد رائد العساف، إن التدقيق على المركبات ضمن حملة الشتاء بلغ منذ بدايتها وحتى صباح الثلاثاء 153 ألف مركبة.اضافة اعلان


وأضاف العساف، الثلاثاء، أن الحملة شهدت تعاونًا غير مسبوق من المواطنين، ما يعكس ارتفاع الوعي المروري لديهم بأهمية هذه الحملات.

وبين أن الحملة تشارك فيها فرق مختصة من الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بالإضافة إلى طواقم فنية من إدارة الصيانة بمديرية الأمن العام.

وأضاف العساف أنه تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى مالكي المركبات التي تم اكتشاف نواقص فيها، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب هذه المركبات مراجعة أقسام السير أو إدارة الترخيص خلال ساعات الدوام الرسمي، أو التوجه إلى محطات الفحص المتنقلة المسائية، التي تم اعتمادها لأول مرة هذا العام، بعد تصويب الأعطال والنواقص في مركباتهم.

وأكد أن الحملة لن تشمل حجز رخص المركبات، بل سيتم تزويد السائقين بإشعارات لتصويب الأخطاء وإصلاح الأعطال.
 
 
