اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

11:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عن تحويل المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والمسائي السوريين والمعلمين العاملين في المخيمات، ورياض الأطفال، إلى البنوك اليوم.


