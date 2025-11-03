الإثنين 2025-11-03 12:58 م
 

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الإثنين، 03-11-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عن تحويل المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والمسائي السوريين والمعلمين العاملين في المخيمات، ورياض الأطفال، إلى البنوك اليوم. اضافة اعلان
 
 
