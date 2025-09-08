الإثنين 2025-09-08 10:59 م
 

الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 08-09-2025 09:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة عقب عملية القدس.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أن الاحتلال أقام 5 بوابات حديدية جديدة وأغلق مزيدا من الطرقات في مناطق متفرقة بالضفة.
 
 
