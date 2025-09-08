الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة

وذكرت المصادر أن الاحتلال أقام 5 بوابات حديدية جديدة وأغلق مزيدا من الطرقات في مناطق متفرقة بالضفة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: إغلاق محيط منزل رئيس الأركان جاء بعد تحذير من احتمال استهدافه
-
رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة
-
الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية
-
إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة
-
عضو في الكنيست: ترامب يتعامل مع غزة كغنيمة ويخطط لتفريغها من السكان
-
مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
-
صحة غزة: 6 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية