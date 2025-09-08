الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة

09:58 م

الوكيل الإخباري- قالت مصادر إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة عقب عملية القدس.





وذكرت المصادر أن الاحتلال أقام 5 بوابات حديدية جديدة وأغلق مزيدا من الطرقات في مناطق متفرقة بالضفة.





