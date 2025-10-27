ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس

01:52 م

الوكيل الإخباري- ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، أحد الباعة المتجولين يقوم ببيع زيت الزيتون على أنه من إنتاج هذا الموسم وهو في حقيقة الأمر مغشوش.





وبين المدير العام للإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، أن المزور من محافظة أخرى تم ضبطه أثناء عملية بيعه لهذا الزيت في محافظة الخليل وتبين بعد الفحص الحسي بأن الزيت مخلوط بزيوت نباتية أخرى استغلالا لحاجة المواطنين عبر ادعائه بأنه إنتاج الموسم.



وأشار القاضي إلى إحالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني وما زالت التحقيقات جارية مع المزور لكشف تفاصيل عملية التزوير والتأكد من خلو السوق من هذا الزيت.



وفي مدينة نابلس وضمن الجهود المشتركة ما بين مديرية الاقتصاد الوطني في محافظتي طولكرم ونابلس وبمشاركة مديرية وزارة الزراعة، تم ضبط كمية من زيت زيتون مغشوش بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لزيت الزيتون في مختبر الزراعة.



وبينت الوزارة في بيانها أن ملف القضية تم تحويلها إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه