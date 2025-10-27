زاخاروفا: سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي لركود عالمي

الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى ركود عالمي.



وقالت زاخاروفا على هامش منتدى "صنع في روسيا": "الحروب التجارية قائمة منذ زمن، ولكن بأشكال مختلفة".



وأضافت: "في الوضع الراهن، سيعتمد تأثير سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية على كفاءة النظام التجاري المتعدد الأقطاب".

اضافة اعلان



وفي هذا السياق، أعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن "ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ركود عالمي".



وأضافت زاخاروفا: "ستساهم هذه السياسات في زيادة انتشار الممارسات التجارية التمييزية، لأن تخفيضات التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية فقط ستخلق لها مزايا تنافسية مقارنة بالسلع من دول أخرى، ما يخالف معايير منظمة التجارة العالمية".



وختمت زاخاروفا: "لا يُستبعد أن تبدأ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في محاولة لحماية نفسها برفع تعريفاتها الجمركية بشكل كبير وتطبيق تدابير وقائية خاصة، نتيجة لذلك ستنخفض أحجام التجارة الدولية، وسيرتفع التضخم العالمي بسبب إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية وتغير جغرافية تدفقات التجارة".



وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب بتشديد سياسته التجارية، حيث أعلن في 2 أبريل فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض الدول. ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط، تم تعليق زيادات الرسوم الجمركية، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات تجارية مع العديد من الشركاء.