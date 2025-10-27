الإثنين 2025-10-27 08:32 م
 

تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات

الإثنين، 27-10-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-  أوصت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بتعطيل طالبات مدرسة أم الصليح الثانوية المختلطة حرصا على سلامة الطلبة من انتشار الحشرات في بعض مرافق المدرسة.اضافة اعلان


ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، الاثنين، فإن مدير التربية والتعليم وائل أبو الفول، قرّر تعطيل المدرسة لثلاثة أيام احترازيا لغايات الرش والتعقيم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أبو الفول أن السبب وراء وجود مثل هذه الحشرات، هو أن المدرسة تقع ضمن منطقة زراعية توجد فيها حظائر الأغنام، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض العطل من خلال دوام الطالبات أيام السبت.
 
 
