حماس: صعوبات تعرقل استكمال انتشال رفات الإسرائيليين من غزة

وقال مصدر في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مشيرًا إلى أن الجهود تُبذَل بشكل متواصل رغم الظروف المعقّدة.
وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، الأحد، بدخول فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في أغسطس 2014.
وتبادل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بشأن مصير المحتجزين ورفاتهم، في وقت يسود فيه القطاع هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة
-
إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة
-
"أمك هي الناطقة باسم حماس".. مشادة حامية بين بن غفير ونائبة في الكنيست
-
ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس
-
مصابون باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس
-
حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة في الضفة
-
تجريف جديد لتوسيع بؤرة استيطانية بالضفة