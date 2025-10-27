الكاميرون: فوز بول بيا بولاية رئاسية ثامنة بعمر 92 عاما

الإثنين 2025-10-27 08:32 م
 

الإثنين، 27-10-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-   فاز أقدم رئيس في العالم الكاميروني بول بيا البالغ من العمر 92 عاما، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.66 % من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وبهذا الفوز يكون بول بيا قد حكم البلاد طيلة 43 عاما ويفوز بالرئاسة للمرة الثامنة.

وبحسب وكالة "فرانس 24" الفرنسية، جاء المرشح عيسى تشيروما بكاري، في المرتبة الثانية بحصوله على 35.19 % من الأصوات، بحسب ما أعلن المجلس الدستوري الكاميروني.

وكان بول بيا، البالغ من العمر 92 عاما، المرشح الأوفر حظا في مواجهة معارضة شديدة الانقسام. وقد أمضى 43 عاما في الحكم، ما يجعله أقدم رئيس دولة في العالم ما يزال في منصبه.
 
 
