سموتريتش يهاجم السعودية مجددا

وفي اجتماع كتلة حزب "الصهيونية الدينية"، أشار رئيس الحزب، الوزير بتسلئيل سموتريتش، إلى تصريحه المهين بحق السعودية قائلا: "حسناً، كان لدي تصريح غير موفق، ويا للأسف لقد أهنّا السعوديين. أين المشكلة يا ترى؟ أين كنتم عندما كان السعوديون، لمدة عامين، يتهمون جنود الجيش الإسرائيلي بالإبادة الجماعية والتجويع؟ عندما كانوا يدعمون الإجراءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟" وفق قوله.
وأضاف سموتريتش: "هذا مهين ألف مرة أكثر من تصريح غير مخطط له وغير موفق لوزير مالية في دولة إسرائيل. قال السعوديون عنا أشياء أكثر إهانة بكثير. كانوا شركاء في تصريحات معادية للسامية ولم يطالبهم أحد بالاعتذار. إنهم يطالبون بتمزيق دولة إسرائيل إلى نصفين ويريدون إقامة دولة إرهاب لدينا. لكن لا بأس. مسموح لهم بذلك"، على حد وصفه.
وكان الوزير المتطرف قد أثار غضبا واسعا في تصريح له جاء فيه: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".
وكان سموتريتش قد اعتذر بعد وقت قليل جدا من هذا التصريح، وقال عبر حسابه على منصة "إكس":
"لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها"، مضيفا: "ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".
روسيا اليوم
-
