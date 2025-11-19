25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة

10:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخانيونس منذ صباح اليوم الأربعاء، بلغ 25 شهيدا وإصابة أكثر من 77 آخرين. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة في بيان لها إلى موجة تصعيد إسرائيلي في اليوم 40 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

