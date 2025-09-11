الخميس 2025-09-11 10:14 م
 

البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين

أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري- دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس "الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق حل الدولتين".

وجاء القرار، غير الملزم المقدم من مجموعات الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وتجديد أوروبا، بعنوان "غزة على الحافة: تحرك الاتحاد الأوروبي لمحاربة المجاعة، والحاجة الملحة لتحرير الرهائن والتحرك نحو حل الدولتين".


وحسب ما أوردت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، حاز نص القرار في تصويت بمقر البرلمان في ستراسبوغ على أغلبية 305، مقابل 151 صوتًا معارضًا، وامتناع 122 عن التصويت.


وتضمن القرار، إعراب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة، وحثهم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات عاجلة".


كما أدان الجهاز التشريعي الأوروبي بشدة "حصار الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع"، ودعا إلى "فتح جميع المعابر الحدودية ذات الصلة".


كما طالب البرلمانيون بـ"إعادة تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمويلها بشكل عاجل، تحت رقابة صارمة"، معربين عن معارضتهم لنظام توزيع المساعدات الحالي.

 
 
