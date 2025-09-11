البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين

وجاء القرار، غير الملزم المقدم من مجموعات الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وتجديد أوروبا، بعنوان "غزة على الحافة: تحرك الاتحاد الأوروبي لمحاربة المجاعة، والحاجة الملحة لتحرير الرهائن والتحرك نحو حل الدولتين".
وحسب ما أوردت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، حاز نص القرار في تصويت بمقر البرلمان في ستراسبوغ على أغلبية 305، مقابل 151 صوتًا معارضًا، وامتناع 122 عن التصويت.
وتضمن القرار، إعراب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة، وحثهم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات عاجلة".
كما أدان الجهاز التشريعي الأوروبي بشدة "حصار الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع"، ودعا إلى "فتح جميع المعابر الحدودية ذات الصلة".
كما طالب البرلمانيون بـ"إعادة تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمويلها بشكل عاجل، تحت رقابة صارمة"، معربين عن معارضتهم لنظام توزيع المساعدات الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية
-
خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق
-
استشهاد 6 أشخاص بينهم طفل بسبب التجويع خلال 24 ساعة في غزة
-
أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي في طولكرم
-
قوات الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة ساحل مدينة غزة
-
جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج في غزة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في مخيم البريج