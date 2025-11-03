الإثنين 2025-11-03 01:16 ص
 

الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

الإثنين، 03-11-2025 01:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 194 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وأوضح الثوابتة أن هذه الخروقات شملت تجاوز الجيش لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة، إضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف والتوغل.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له السبت، فإن المساعدات التي سمح بدخولها بعد سريان الاتفاق بقيت محدودة، فمنذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية الشهر ذاته دخلت 3203 شاحنات فقط من أصل 13 ألفا و200 شاحنة يفترض دخولها بمعدل 600 شاحنة يوميا، بنسبة التزام لا تتجاوز 24%.
 
 
