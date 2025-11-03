البوتاس العربية تنعى أحد مؤسسيها المهندس ناصر توفيق السعدون

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي." صدق الله العظيم
بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره،
ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة،
المغفور له بإذن الله تعالى المهندس ناصر توفيق السعدون، مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق.
أحد الروّاد الأوائل الذين كانت لهم بصمات جليّة وجهود مخلصة في إرساء دعائم شركة البوتاس العربية.
وإذ تستذكر شركة البوتاس العربية بكل تقدير إسهاماته القيّمة خلال المراحل التأسيسية الأولى، فإنها تتقدّم من عائلة الفقيد الكريمة بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنّاته.
إنا لله وإنا إليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الاركان المشتركة ينعى اللواء مدفعي متقاعد عصام الجندي
-
والد الزميل محمد حجات في ذمة الله
-
المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله
-
والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح
-
حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف
-
خلدون عيسى مصطفى العلي في ذمة الله
-
آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري