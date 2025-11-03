الإثنين 2025-11-03 06:48 م
 

الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"

الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"
الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"
 
الإثنين، 03-11-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري-   تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي الذي أطلقته يوم أمس الأحد، في عدد من الجامعات الأردنية، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل والسلوك الإيجابي بين الطلبة.اضافة اعلان


وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، التي نُفذت في جامعات اليرموك، فيلادلفيا، الجامعة الأردنية/العقبة، البتراء، والعلوم التطبيقية، سلسلة من المحاضرات التوعوية والجلسات الحوارية التي أدارها مختصون من مديرية الأمن العام وأعضاء من الهيئات الأكاديمية، تناولت موضوعات متعددة أبرزها مكافحة المخدرات، والعنف الجامعي، والجرائم الإلكترونية.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً واسعًا من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الذين عبّروا عن تقديرهم للمبادرات الشبابية التي تطلقها مديرية الأمن العام باستمرار، والمبنية على نهج الوقاية والتثقيف حول أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع، بما يتيح للطلبة المشاركة الفاعلة في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ويُشار إلى أن مديرية الأمن العام ستواصل تنفيذ فعاليات الأسبوع التوعوي في مختلف الجامعات بالمملكة، بما يسهم في بناء جيل جامعي واعٍ، وقادر على مواجهة التحديات المجتمعية وصون أمن الوطن واستقراره.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد

ا

طب وصحة ثمرة صغيرة تحارب 3 أمراض قاتلة وتكافح التجاعيد

3 جرحى بينهم طفلة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

فلسطين 3 جرحى بينهم طفلة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

ل

نعـي فـاضل البوتاس العربية تنعى أحد مؤسسيها المهندس ناصر توفيق السعدون

جوزيف عون: أنا ملك لبنان وأمامنا خيار واحد للتعامل مع الكيان

عربي ودولي جوزيف عون: أنا مُلك لبنان وأمامنا خيار واحد للتعامل مع الكيان

معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

خاص بالوكيل معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

ت

أخبار محلية مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

مصر تشيد متحفًا تاريخيًا بتكلفة تجاوزت المليار دولار

عربي ودولي مصر تشيد متحفًا تاريخيًا بتكلفة تجاوزت المليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة