الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، التي نُفذت في جامعات اليرموك، فيلادلفيا، الجامعة الأردنية/العقبة، البتراء، والعلوم التطبيقية، سلسلة من المحاضرات التوعوية والجلسات الحوارية التي أدارها مختصون من مديرية الأمن العام وأعضاء من الهيئات الأكاديمية، تناولت موضوعات متعددة أبرزها مكافحة المخدرات، والعنف الجامعي، والجرائم الإلكترونية.
وشهدت الفعاليات تفاعلاً واسعًا من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الذين عبّروا عن تقديرهم للمبادرات الشبابية التي تطلقها مديرية الأمن العام باستمرار، والمبنية على نهج الوقاية والتثقيف حول أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع، بما يتيح للطلبة المشاركة الفاعلة في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
ويُشار إلى أن مديرية الأمن العام ستواصل تنفيذ فعاليات الأسبوع التوعوي في مختلف الجامعات بالمملكة، بما يسهم في بناء جيل جامعي واعٍ، وقادر على مواجهة التحديات المجتمعية وصون أمن الوطن واستقراره.
