الثلاثاء 2025-09-02 06:25 ص
 

الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة

المباني المدمرة في غزة
المباني المدمرة في غزة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إن "هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية في غزة، وقرار الجمعية يؤكد وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".اضافة اعلان


وأضاف أن الأدلة جُمعت خلال سنتين، وأثبتت ضلوع إسرائيل في الإبادة، مؤكداً أن المجتمع الدولي اعترف بالجرائم التي وقعت في غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من العملية الجراحية

أخبار محلية استئصال ورم يزن 9 كغ لمريض في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري

المباني المدمرة في غزة

فلسطين الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة

الوكيل الإخباري- يدعو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء التالية أسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية.

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

تعبيرية

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

عربي ودولي قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية

مياه تغمر شارعًا رئيسيًا في الخرطوم

عربي ودولي رويترز: وفاة أكثر من ألف شخص جراء انهيار أرضي في غرب السودان

ا

منوعات جفاف وفيضانات كارثية تهدد آسيا.. وكشف السبب "المفاجئ" وراء ذوبان القطب الثالث

ل

أخبار محلية %8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم



 
 





الأكثر مشاهدة