الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة

وأضاف أن الأدلة جُمعت خلال سنتين، وأثبتت ضلوع إسرائيل في الإبادة، مؤكداً أن المجتمع الدولي اعترف بالجرائم التي وقعت في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم جنوب طوباس
-
نتنياهو يرفض إجراء تصويت حكومي على صفقة القطاع
-
زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟
-
لابيد يحذّر: فوز نتنياهو مجدّدًا يعني "نهاية الصهيونية" وانهيار إسرائيل
-
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
-
إعلام عبري: حماس تفاجئ قوات الاحتلال باستخدام أنفاق "مدمّرة" سابقاً
-
بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية بعد تلميحات حكومة الكيان
-
98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة