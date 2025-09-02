الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة

06:14 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إن "هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية في غزة، وقرار الجمعية يؤكد وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".





وأضاف أن الأدلة جُمعت خلال سنتين، وأثبتت ضلوع إسرائيل في الإبادة، مؤكداً أن المجتمع الدولي اعترف بالجرائم التي وقعت في غزة.