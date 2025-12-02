استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرقي غزة

08:08 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، وأصيب آخرون إثر استهداف مدفعية الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، منازل فلسطينيين في منطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت بعدد من القذائف المدفعية منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة السنافور بحي التفاح مما أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 5 شهداء.



