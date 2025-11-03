مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد

06:37 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، واجب العزاء إلى آل العواد وآل عباد. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم وضاح محمد خير العواد، في منطقة خلدا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل العواد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة يرقا بمحافظة البلقاء نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العقيد المتقاعد بشير فلاح الصلاحين العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصلاحين العبادي.



كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.