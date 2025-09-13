جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

01:14 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن عددًا متزايدًا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم قرر قطع علاقاته مع نظيراته الإسرائيلية، احتجاجًا على ما وصفته بالتواطؤ مع سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. اضافة اعلان





وبحسب التقرير، اتخذت جامعات في أوروبا وأميركا الجنوبية قرارات بوقف التعاون، من بينها جامعة ترينيتي في دبلن، وجامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى جامعة أمستردام التي أنهت برنامج تبادل طلابي مع الجامعة العبرية في القدس.



كما أعلنت الجمعية الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية أنها لن تتعاون مع أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من المؤسسات الأكاديمية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت قطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، في حين أكد اتحاد الجامعات البريطانية (UUK) أنه لا يؤيد المقاطعة الأكاديمية باعتبارها "إضرارًا بحرية البحث وتبادل الأفكار".