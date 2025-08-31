الأحد 2025-08-31 06:47 ص
 

شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في غزة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين في موقع غارة إسرائيلية استهدفت مباني
فلسطينيون يبحثون عن ناجين في موقع غارة إسرائيلية استهدفت مباني في غزة
 
الأحد، 31-08-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، الليلة، من جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين جنوب غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، من جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا، موضحةً أن عدد الشهداء بغارات ونيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 85 شهيدا، بحسب المصادر الطبية في مستشفيات القطاع.

وترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 63,371 شهيدا، و159,835 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا.
 
 
