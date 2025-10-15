شهيد بعد تعرضه للضرب من قوات الاحتلال شمال القدس

وذكرت "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتدت على شخص (57 عاما) بالضرب على الرأس في الرام، مما أدى إلى استشهاده، وهو من محافظة جنين.
بدوره، قال الهلال الأحمر إن طواقه تسلمت جثمان الشهيد عند حاجز قلنديا، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.
