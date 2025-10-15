الأربعاء 2025-10-15 09:02 م
 

مصادر إسرائيلية: الجثة الرابعة تعود لعميل

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 15-10-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية تفاصيل حول تسليم جثة عميل ضمن عملية تسليم جثث الأسرى، معتبرة أن هذه الخطوة من جانب حركة حماس كانت "مدروسة ومقصودة"، ولا تعد خرقا مباشرا للاتفاق.

وقالت مصادر أمريكية مطلعة على سير المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى القتلى إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف "منخرط في الحادثة ويضغط بقوة على حماس"، مؤكدة أنه "لن يسمح للحركة بالمراوغة أو إبطاء تنفيذ الالتزامات".

اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن حماس لا تزال تحتجز عددا كبيرا من جثث الأسرى، غير أن تسليمهم "سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا".


في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم إن قرار حماس إرسال جثة عميل متنكر بزي جندي إسرائيلي كان خطوة رمزية مقصودة تهدف إلى "اختبار رد الفعل الإسرائيلي"، لكنها لا تعد خرقا قانونيا للاتفاق المبرم.


وذكرت التقارير أن فريقا مشتركا يضم ممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يعمل حاليا في القاهرة بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وتجنب أي تصعيد ميداني أو إعلامي.


ويرى مراقبون أن حادثة "العميل" تعكس هشاشة التفاهمات القائمة بين الأطراف، وتكشف عن التوتر المتزايد في ظل رغبة الإدارة الأمريكية في إنهاء ملف الأسرى.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا

ل

أخبار محلية محافظ إربد يتفقد مشروع صرف صحي المغير

ل

فلسطين مصادر إسرائيلية: الجثة الرابعة تعود لعميل

ا

عربي ودولي لافروف: عملية ألاسكا لم تنته بعد

مندوباً عن الأمير الحسن .. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الفتح "لواء 40"

أخبار محلية مندوباً عن الأمير الحسن .. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الفتح "لواء 40"

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية

مسؤول أممي يطالب بفتح معابر جديدة لإغاثة غزة

عربي ودولي مسؤول أممي يطالب بفتح معابر جديدة لإغاثة غزة

ل

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة