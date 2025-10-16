مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

وأضاف المستشار الأميركي "ما نسعى لتحقيقه حاليا هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدء تشكيل قوة إرساء الاستقرار الدولية".
وذكر مستشار أميركي كبير آخر، طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان، وفق رويترز.
وقال أحد المستشارين إن لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
جنرال أمريكي يكشف عن الهدف المحتمل لصواريخ "توماهوك"
-
ترامب يلوح بالتراجع عن اتفاق القطاع بعد كل الضمانات التي منحها
-
أول تعليق روسي على طلب الشرع "تسليم الأسد"
-
مشروع ضخم لتوسعة المسجد الحرام يستوعب 900 ألف مصلٍّ إضافي
-
لافروف: عملية ألاسكا لم تنته بعد
-
البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية
-
مسؤول أممي يطالب بفتح معابر جديدة لإغاثة غزة
-
السيسي والبرهان يبحثان جهود وقف الحرب وممارسات إثيوبيا تجاه مياه النيل