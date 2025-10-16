مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

05:37 ص

الوكيل الإخباري- قال مستشار أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء استقرار أساسي للوضع في غزة، ويجري التخطيط لإرسال قوة دولية إلى القطاع الفلسطيني. اضافة اعلان





وأضاف المستشار الأميركي "ما نسعى لتحقيقه حاليا هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدء تشكيل قوة إرساء الاستقرار الدولية".



وذكر مستشار أميركي كبير آخر، طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان، وفق رويترز.



وقال أحد المستشارين إن لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع.