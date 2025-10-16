الخميس 2025-10-16 05:46 ص
 

مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

نازحون فلسطينيون
غزة
 
الخميس، 16-10-2025 05:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال مستشار أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء استقرار أساسي للوضع في غزة، ويجري التخطيط لإرسال قوة دولية إلى القطاع الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضاف المستشار الأميركي "ما نسعى لتحقيقه حاليا هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدء تشكيل قوة إرساء الاستقرار الدولية".

وذكر مستشار أميركي كبير آخر، طلب عدم الكشف عن هويته أيضا، أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان، وفق رويترز.

وقال أحد المستشارين إن لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين إصابتان برصاص الاحتلال شمالي القدس

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تقرر عدم فتح معبر رفح

فلسطين الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تقرر عدم فتح معبر رفح

نازحون فلسطينيون

عربي ودولي مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

ل

طب وصحة سبب صادم وراء آلاف التشخيصات الخاطئة للتوحد

الأردن الأول عربيًا على مؤشر سيادة القانون لعام 2025

أخبار محلية الأردن الأول عربيًا على مؤشر سيادة القانون لعام 2025

أطول اسم في العالم .. يحتاج 6 صفحات لكتابته و20 دقيقة لنطقه

منوعات أطول اسم في العالم .. يحتاج 6 صفحات لكتابته و20 دقيقة لنطقه

الاحتلال يعد خطة ضد حماس "تحسبا لتجدد الحرب"

فلسطين الاحتلال يعد خطة ضد حماس "تحسبا لتجدد الحرب"

ت

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في المنتدى الوطني للحوار حول قانون الإدارة المحلية



 
 





الأكثر مشاهدة