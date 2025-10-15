ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 85.7 دينارا لغايات البيع، مقابل 82.7 دينارا لغايات الشراء.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 98.1 دينارا، وعيار 18 إلى 75.9 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 57.7 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.
