الأربعاء 2025-10-15 12:19 م
 

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاربعاء ، بمقدار دينارا و 20 قرشا للغرام، ليسجل مستوى قياسيا جديدا وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، .
الأربعاء، 15-10-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، بمقدار دينار و20 قرشاً للغرام الواحد، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 85.7 دينارا لغايات البيع، مقابل 82.7 دينارا لغايات الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 98.1 دينارا، وعيار 18 إلى 75.9 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 57.7 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.

