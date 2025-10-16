الخميس 2025-10-16 07:58 ص
 

إصابتان برصاص الاحتلال شمالي القدس

ارشيفية
قوات الاحتلال
 
الوكيل الإخباري-   أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، وآخرون بحالات اختناق بالغاز، مساء الأربعاء، إثر إطلاق النار وقنابل الغاز في بلدتي قلنديا والرام شمالي القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب في منطقة قلنديا، وإصابة بالرصاص الحي في الفخذ لشخص آخر في منطقة الرام.
 
 
