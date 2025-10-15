2036 شقة و1454 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 1454 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 4314 أرض ومجمع.
وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 51، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 728.
للاطلاع على المعروضات في المزاد والمشاركة فيه: أنقر هنا
