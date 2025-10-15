الأربعاء 2025-10-15 03:58 م
 

تذكرتك من عمان إلى شرم الشيخ ذهاب و اياب مع الأردنية للطيران تبدأ من 170 دينار

تذكرتك من عمان إلى شرم الشيخ ذهاب و اياب مع الأردنية للطيران تبدأ من 170 دينار
تذكرتك من عمان إلى شرم الشيخ ذهاب و اياب مع الأردنية للطيران تبدأ من 170 دينار
 
الأربعاء، 15-10-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-   تذكرتك الان من #عمان إلى #شرم_الشيخ ذهاب و اياب مع الأردنية للطيران! اضافة اعلان

باسعار تبدأ من 170 دينار #فقط

🚀 احجز الآن المقاعد محدوده !
📞 المكتب الرئيسي: 0096265501760
📱 واتساب: 0777007772
🌐 عبر موقعنا الإلكتروني: https://jordanaviation.jo

🏨 للحجوزات الفندقية، تواصل مع وكيلنا المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
📞 065525558

✨ نحن أجنحتك... We are your wings

#الأردنية_للطيران #رحلات_شرم_الشيخ #عروض_السفر #عمان_شرم_الشيخ #JordanAviation
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل

أخبار محلية المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.

أخبار محلية وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

اغ

المرأة والجمال 4 وصفات طبيعية لتقشير البشرة بلطف وإشراقة صحية

ه88ه8ه

تكنولوجيا إنستغرام يفرض قيودا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

يؤيؤ

تكنولوجيا رغم كثرة الاعتماد عليه.. الباحثون يفقدون الثقة بالذكاء الاصطناعي

اغ

تكنولوجيا مايكروسوفت: هذه الوظائف عرضة للخطر في عصر الـAI

ق

فيديو منوع 5 علامات تشير إلى بداية مرض السكري!



 
 





الأكثر مشاهدة