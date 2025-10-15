تذكرتك من عمان إلى شرم الشيخ ذهاب و اياب مع الأردنية للطيران تبدأ من 170 دينار

باسعار تبدأ من 170 دينار #فقط
🚀 احجز الآن المقاعد محدوده !
📞 المكتب الرئيسي: 0096265501760
📱 واتساب: 0777007772
🌐 عبر موقعنا الإلكتروني: https://jordanaviation.jo
🏨 للحجوزات الفندقية، تواصل مع وكيلنا المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
📞 065525558
✨ نحن أجنحتك... We are your wings
#الأردنية_للطيران #رحلات_شرم_الشيخ #عروض_السفر #عمان_شرم_الشيخ #JordanAviation
-
