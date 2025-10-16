الخميس 2025-10-16 07:58 ص
 

‌‏الخزانة الأمريكية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيا

الخميس، 16-10-2025 06:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي الحالي قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا، ما قد يسبب ضررا ملحوظا للاقتصاد الأمريكي خصوصا مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي قد تصل إلى 15 مليار دولار في الأسبوع، وهو ما يعادل أكثر من ملياري دولار يوميا من حيث خسارة الناتج الاقتصادي الأمريكي بسبب توقف معظم الوكالات والبرامج الفيدرالية عن العمل.

وقد اعتمدت وزارة الخزانة هذا الرقم بناء على تقديرات مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه التكاليف بدأت تضر "بصلب" الاقتصاد الأمريكي مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني، بينما تستمر المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول الموازنة.

 
 
