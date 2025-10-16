‌‏الخزانة الأمريكية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومي الحالي قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا، ما قد يسبب ضررا ملحوظا للاقتصاد الأمريكي خصوصا مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني.

