‌‏الخزانة الأمريكية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيا

وقد اعتمدت وزارة الخزانة هذا الرقم بناء على تقديرات مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه التكاليف بدأت تضر "بصلب" الاقتصاد الأمريكي مع دخول الإغلاق أسبوعه الثاني، بينما تستمر المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول الموازنة.
