تنويه امني هام لسكان العاصمة عمان

الوكيل الإخباري- تعلن ادارة السير انه وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" (Run Jordan)، وبالتزامن مع انطلاق برومين ماراثون عمّان ، سيتم الاعلان عن خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية في العاصمة عمّان، يوم الجمعة المقبل… وعلى النحو التالي :

إغلاق الطريق الممتد من مجمع المحطة مروراً بشارع الجيش ، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباقي الـ42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم..



إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، وذلك من الساعة السادسة صباحاً، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع وذلك من الساعة السابعة صباحاً .



كما ستشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.