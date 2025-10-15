الأربعاء 2025-10-15 05:42 م
 

بمشاركة 249 شاباً وشابة منصة زين ترعى النسخة المحلية من مسابقة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وتكرّم الفرق الفائزة

منصّة زين للإبداع (ZINC)
 
الأربعاء، 15-10-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) رعايتها كشريك استراتيجي للنسخة المحليّة الخامسة من مسابقة NASA Space Apps Challenge – Amman- أكبر هاكاثون عالمي سنوي تنظّمه وكالة الفضاء الأمريكية (NASA)- ، بمشاركة 249 شاباً وشابة من المبدعين والمطورين وطلاب الجامعات من محافظات عمّان وإربد والعقبة.

وأُقيمت فعاليات المسابقة في “The ARC” بمجمّع الملك الحسين للأعمال، حيث جمعت نخبة من الشباب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والإبداع لتطوير حلول مبتكرة باستخدام بيانات NASA  المفتوحة، حول مواضيع متعددة شملت تغيّر المناخ، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، واستكشاف الفضاء، كما تضمّنت المسابقة ورش عمل وجلسات توجيهية وعروضاً تقديمية ساهمت في إثراء تجربة المشاركين وتعزيز مهاراتهم التقنية والإبداعية.


وتمثّلت رعاية منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه المسابقة من خلال تنظيمها في المحافظات وتقديم جوائز نقدية للفرق الفائزة، حيث كانت قد قدّمت للفريق الحائز على المركز الأول جائزة نقدية قيمتها 500 دينار، وقدّمت للفريق الحائز على المركز الثاني جائزة نقدية قيمتها 300 دينار، فيما قدّمت للفريق الفائز بالمركز الثالث جائزة نقدية بلغت 200 دينار، حيث ستمثّل الفرق الفائزة الأردن في المرحلة العالمية من المسابقة، للتنافس مع فرق من مختلف دول العالم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.


وحرصت المنصّة على رعاية هذه الفعالية انطلاقاً من دورها المحوري في دعم الابتكار وتمكين الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة، من خلال توفير بيئة محفّزة للإبداع والتعلّم التفاعلي، وتشجيعهم على توظيف التكنولوجيا لإيجاد حلول تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، فيما تحرص المنصة على عقد شراكات فاعلة مع أبرز الجهات المحلية والإقليمية والعالمية لدعم وتمكين الشباب الأردني وتعزيز مكانة المملكة في مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا

 
 
