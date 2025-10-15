حكومة الكيان تكشف طبيعة مرض رئيس وزرائها "نتنياهو"

وكان نتنياهو قد اشتكى من السعال والزكام خلال جلسة محكمته في محكمة تل أبيب الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد.
وطلب نتنياهو إنهاء الجلسة مبكراً بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة.
وقال للمحكمة إن الزكام "لا يتحسّن"، وإن طبيبه نصحه بعدم مواصلة العمل لساعات طويلة.
ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، العفو عن نتنياهو الذي ينفي جميع التهم الموجّهة إليه، مؤكداً أنه ضحية مؤامرة سياسية.
كما يتزامن مثوله الأخير أمام المحكمة مع إعادة الرهائن الذين كانت تحتجزهم حركة حماس، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدّى ترامب دور الوساطة في التوصل إليه.
في إحدى القضايا، يتّهم نتنياهو وزوجته سارة بتلقّي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار أمريكي، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أثرياء، مقابل خدمات سياسية.
وفي قضيتين أخريين، يتّهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتي إعلام إسرائيليتين.
وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، طرح نتنياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول معارضوه إنها تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية.
