"طالب أردني يصل أعلى قمة في الوطن العربي دعمًا لمرضى السرطان”

الوكيل الإخباري- في إنجاز ملهم يعكس روح الشباب الأردني وعزيمته، تمكن الطالب سند طريش من مدرسة عمّان الوطنية وبدعم من الشركة الوطنية العربية للسيارات كيا الأردن، من الوصول إلى قمة جبل توبقال في المغرب، وهي أعلى قمة في الوطن العربي، ضمن مبادرة قمم (Qimam Initiative).



وجاءت مشاركة طريش في هذه المبادرة المميزة لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، من خلال المساهمة في تمويل شراء جهاز معالجة الأنسجة الآلي، الذي يسهم في تعزيز قدرات المؤسسة على تقديم رعاية طبية متقدمة لمرضى السرطان في المملكة.



وتعد مبادرة “قمم” مشروعًا شبابيًا يهدف إلى غرس قيم التحدي والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة، من خلال تسلق القمم الجبلية في مناطق مختلفة من العالم وربط المغامرة بالعمل الإنساني والخيري.



وأعربت شركة كيا الأردن عن فخرها بدعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الطموح الفردي والمسؤولية المجتمعية، مؤكدة التزامها المتواصل بدعم الشباب الأردني والمشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع.



من جهتها، أشادت مؤسسة الحسين للسرطان بهذه المبادرة الإنسانية التي تبرز دور الشباب الأردني في دعم رسالة المؤسسة النبيلة، والمساهمة في توفير أحدث الأجهزة والتقنيات لخدمة المرضى.





واختتم طريش رحلته برفع علم الأردن على قمة جبل توبقال، معبّرًا عن فخره بتمثيل وطنه في مبادرة

