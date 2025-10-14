مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مخالفة بقيمة 50 دينار تحت بند استعمال السائق لشاشة تلفزيونية في المركبة بشكل يمكنه من رؤيتها أثناء القيادة .

وتسائلوا - وفق رصد موقع الوكيل الاخباري - حول صحة هذه المخالفة ،وان قانون السير الاردني يخالف السائق بهذا المبلغ عند ارتكاب هذه المخالفة .

وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة 50 دينار .





