مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور

وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة 50 دينار .
-
