الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور

ادارة السير
ادارة السير
 
الثلاثاء، 14-10-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مخالفة بقيمة 50 دينار  تحت بند استعمال السائق لشاشة تلفزيونية في المركبة بشكل يمكنه من رؤيتها أثناء القيادة .

اضافة اعلان

 

 وتسائلوا - وفق رصد موقع الوكيل الاخباري - حول صحة هذه المخالفة ،وان قانون السير الاردني يخالف السائق بهذا المبلغ عند ارتكاب هذه المخالفة .

 

وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري  ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير  يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة  50 دينار .

 


Image1_1020251494345718001564.jpg
Image2_1020251494345718001564.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شحن المركبات الكهربائية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

لا

منوعات انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام، وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

عربي ودولي تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ببب

منوعات نشاط مدرسي يثير الغضب في الصين: طلاب يسيرون فوق آبائهم - فيديو

لاى

منوعات جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

فلسطين غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

ادارة السير

خاص بالوكيل مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور



 
 





الأكثر مشاهدة