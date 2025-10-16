الخميس 2025-10-16 07:57 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 16-10-2025 06:08 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الخميس الموافق 16-10-2025، لإجراء أعمال صيانة دورية وتركيب محطات جديدة في عدد من مناطق المملكة، ضمن خططها لتحسين كفاءة الشبكات واستمرارية التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:

في الأغوار الشمالية:
سيتم فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من وقاص وقليعات، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.

في الكرك (مغذي الجامعة):
سيُفصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن المناطق التالية: جامعة مؤتة – الجناح المدني والعسكري، بئر الجامعة، محطة تنقية مرود، أجزاء من مرود، بوابة الجامعة الشمالية، أجزاء من مدين ومؤتة، محطة تنقية الجامعة، ومشروع الجامعة للطاقة الشمسية، بسبب أعمال صيانة على المغذي ونقل شبكة ضغط متوسط.

في معان:
سيُفصل التيار من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن قرى الفيصلية، أبو اللسن، رأس النقب، وسلاح الجو – رأس النقب، وذلك لتركيب محطة جديدة.

 
 
