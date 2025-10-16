فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:
في الأغوار الشمالية:
سيتم فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من وقاص وقليعات، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.
سيُفصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن المناطق التالية: جامعة مؤتة – الجناح المدني والعسكري، بئر الجامعة، محطة تنقية مرود، أجزاء من مرود، بوابة الجامعة الشمالية، أجزاء من مدين ومؤتة، محطة تنقية الجامعة، ومشروع الجامعة للطاقة الشمسية، بسبب أعمال صيانة على المغذي ونقل شبكة ضغط متوسط.
في معان:
سيُفصل التيار من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:00 عصراً عن قرى الفيصلية، أبو اللسن، رأس النقب، وسلاح الجو – رأس النقب، وذلك لتركيب محطة جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن السيبراني يوجه نصيحة للأردنيين بشأن التطبيقات على هواتفهم
-
بعد تسجيل حالات كوليرا في سوريا.. وزارة الزراعة تترقب و"الأوبئة" تستعد
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأردن الأول عربيًا على مؤشر سيادة القانون لعام 2025
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في المنتدى الوطني للحوار حول قانون الإدارة المحلية
-
وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة
-
لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات