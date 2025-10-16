فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الخميس الموافق 16-10-2025، لإجراء أعمال صيانة دورية وتركيب محطات جديدة في عدد من مناطق المملكة، ضمن خططها لتحسين كفاءة الشبكات واستمرارية التيار الكهربائي.



وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:



في الأغوار الشمالية:

سيتم فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من وقاص وقليعات، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.



