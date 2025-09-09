شهيد في قصف مخيم النصيرات

يأتي ذلك في وقت قال فيه مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي التفاح بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات حربية في أجواء مدينة غزة.
