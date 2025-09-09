شهيد في قصف مخيم النصيرات

11:59 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة في قطاع غزة بوقوع شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





يأتي ذلك في وقت قال فيه مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي التفاح بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات حربية في أجواء مدينة غزة.