انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-    انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3992.23 دولار للأوقية، اليوم الثلاثاء، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة لتصل إلى 4001.40 دولار للأوقية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم 1 بالمئة ليصل إلى 1430.31 دولار.


وفي السياق، شهدت أسعار النفط تغييرا طفيفا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

 
 
