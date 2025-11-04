انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم 1 بالمئة ليصل إلى 1430.31 دولار.
وفي السياق، شهدت أسعار النفط تغييرا طفيفا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.
