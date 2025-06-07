السبت 2025-06-07 03:16 م
 

عاجل صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

ا
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري- وصل مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدًا، و304 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,772 شهيدًا، إضافة إلى 125,834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين عاجل صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

ف

عربي ودولي اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا

ا

أخبار محلية في ذكرى الجلوس.. أبناء العقبة يستذكرون الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك

ا

أخبار محلية عيد الجلوس الملكي.. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم

غ

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

ل

أخبار محلية بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

ا

أخبار محلية تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ل

أخبار محلية مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى



 
 





الأكثر مشاهدة