عاجل صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- وصل مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدًا، و304 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.

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وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.