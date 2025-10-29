كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ

ولا تزال القسام تسعى جاهداً للوصول إلى جثث الأسرى لمنع الكيان الصهيوني من خرق الاتفاق والعودة للحرب ، لا سيما وأن الكيان اليوم نفذ العديد من الغارات على غزة بأمر من نتنياهو .
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأميركي يؤكد ثبات وقف إطلاق النار في غزة
-
15 شهيدا و50 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس
-
حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات
-
شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة
-
الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة
-
كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"
-
لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة
-
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا