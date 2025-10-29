كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ

12:32 ص

الوكيل الإخباري- قالت "كتائب القسام" إنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث التي جرت يوم الثلاثاء.





ولا تزال القسام تسعى جاهداً للوصول إلى جثث الأسرى لمنع الكيان الصهيوني من خرق الاتفاق والعودة للحرب ، لا سيما وأن الكيان اليوم نفذ العديد من الغارات على غزة بأمر من نتنياهو .

