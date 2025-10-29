الأربعاء 2025-10-29 01:29 ص
 

كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ

كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ
كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:32 ص
الوكيل الإخباري-   قالت "كتائب القسام" إنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث التي جرت يوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ولا تزال القسام تسعى جاهداً للوصول إلى جثث الأسرى لمنع الكيان الصهيوني من خرق الاتفاق والعودة للحرب ، لا سيما وأن الكيان اليوم نفذ العديد من الغارات على غزة بأمر من نتنياهو .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو

عربي ودولي "أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو

ب

فلسطين نائب الرئيس الأميركي يؤكد ثبات وقف إطلاق النار في غزة

أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب

عربي ودولي أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب

ب

طب وصحة طفرات وراثية تهدد 17 مليون أمريكي بالسرطان

كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ

فلسطين كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ

ب

طب وصحة اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ

15 شهيدا و50 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس

فلسطين 15 شهيدا و50 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس

ا

طب وصحة العلماء يحذرون من إضافة الموز إلى العصائر



 
 





الأكثر مشاهدة