الثلاثاء 2025-11-04 07:59 ص
 

تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية

مطار الملكة علياء
مطار الملكة علياء
 
الثلاثاء، 04-11-2025 07:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "مجموعة المطار الدولي" عن نيتها إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين ثاني 2025، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات العاملة في المطار.

اضافة اعلان


وقد تمّ تصميم هذا التمرين للتعامل مع حالات الطوارئ طبقاً لمتطلبات الطيران المدني الدولية والوطنية، وبما يتفق مع متطلبات السلامة الجوية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة المطار الدولي" أكدت على أن التمرين لا ينطوي على أي مخاطر، ولن يتسبب في التأثير على مواعيد رحلات المسافرين أو في أي تأخير على الرحلات الجوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

مطار الملكة علياء

أخبار محلية تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 4-11-2025

تعبيرية

الطقس زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم

إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة