تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت "مجموعة المطار الدولي" عن نيتها إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين ثاني 2025، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات العاملة في المطار.

اضافة اعلان