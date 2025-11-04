تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية

وقد تمّ تصميم هذا التمرين للتعامل مع حالات الطوارئ طبقاً لمتطلبات الطيران المدني الدولية والوطنية، وبما يتفق مع متطلبات السلامة الجوية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة المطار الدولي" أكدت على أن التمرين لا ينطوي على أي مخاطر، ولن يتسبب في التأثير على مواعيد رحلات المسافرين أو في أي تأخير على الرحلات الجوية.
