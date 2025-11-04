الثلاثاء 2025-11-04 07:59 ص
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

إدارة السير
الثلاثاء، 04-11-2025 07:40 ص

الوكيل الإخباري-   تسبب تعطل حافلة على مدخل نفق صويلح باتجاه إشارات الصناعة بأثر مروري ملموس للمركبات المارة في المكان، وفق ما أعلنت إدارة السير.

وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها تتواجد في الموقع وتعمل في هذه الأثناء على التعامل مع أثر التعطل وإعادة انسيابية حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

 
 
