الثلاثاء 2025-11-04 08:00 ص
 

الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز
 
الثلاثاء، 04-11-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   صرح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت تمويل الأمم المتحدة في انتظار إصلاح الهيئة الدولية.

وقال والتز في مقابلة مع موقع "بريتبارت"، نشرت يوم امس الاثنين، إن "الرئيس يؤخر التمويل الأمريكي حتى نرى الإصلاحات".

 

وأشار والتز إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وافق على تقليص ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 15% وتقليص عدد الكوادر بنسبة 18% وعدد أفراد قوات حفظ السلام بنسبة 25%، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.

وأضاف المندوب الأمريكي في معرض حديثه عن هيئة الأمم المتحدة: "أعتقد أننا سننقذها من نفسها في الكثير من الأمور وسنقوم بتفعيل التغييرات".

 
 
