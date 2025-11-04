الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

الوكيل الإخباري- صرح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت تمويل الأمم المتحدة في انتظار إصلاح الهيئة الدولية.

وقال والتز في مقابلة مع موقع "بريتبارت"، نشرت يوم امس الاثنين، إن "الرئيس يؤخر التمويل الأمريكي حتى نرى الإصلاحات".