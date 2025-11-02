الأحد 2025-11-02 09:12 م
 

"كتائب القسام" تعلن تسليم 3 جثث أسرى إسرائيليين بينهم قائد اللواء الجنوبي في "فرقة غزة"

الأحد، 02-11-2025 08:29 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها ستسلم جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين لقوات الجيش تم العثور عليها جنوب القطاع.اضافة اعلان


ومن بين الجثث التي ستسلمها القسام جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، آساف حمامي، وهو العسكري الأعلى رتبة من بين أسرى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم 3 جثث لأسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة".
 
 
