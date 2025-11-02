"كتائب القسام" تعلن تسليم 3 جثث أسرى إسرائيليين بينهم قائد اللواء الجنوبي في "فرقة غزة"

ومن بين الجثث التي ستسلمها القسام جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، آساف حمامي، وهو العسكري الأعلى رتبة من بين أسرى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم 3 جثث لأسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة".
