ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين للغاية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية.

وأضاف ترامب أن بإمكانه إجبار حركة حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا قرر ذلك، وأنه سيعمل على "القضاء عليها" بحسب تعبيره.