الإثنين 2025-11-03 05:55 ص
 

ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين للغاية

الإثنين، 03-11-2025 05:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية.

وأضاف ترامب أن بإمكانه إجبار حركة حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا قرر ذلك، وأنه سيعمل على "القضاء عليها" بحسب تعبيره.


وتحدث الرئيس الأميركي كذلك عن موقفه من قيادة إسرائيل خلال الحرب، قائلاً إن بنيامين نتنياهو كان الشخص الذي كانت تحتاجه إسرائيل في وقت الحرب، معبّراً عن رأيه بأن نتنياهو لا يُعامل في إسرائيل بشكلٍ جيد حالياً، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل لدعمه "قليلاً" لأنه يتعرض، وفق قوله، إلى ظلم كبير.

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن جهود التسوية والترتيبات الأمنية المتعلقة بقطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه على استمرار العمل الدبلوماسي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وإحلال الاستقرار.

 
 
