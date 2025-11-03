بمشاركة الأردن.. إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماعا حول المستجدات في غزة

وذكر مصدر دبلوماسي تركي نقلت عنه وكالة "الأناضول" أن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة.
وفي الاجتماع، من المنتظر أن يشير فيدان إلى اختلاق إسرائيل الذرائع للتنصل من وقف إطلاق النار، ويؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.
ومن المرتقب أن يؤكد وزير الخارجية التركي على أهمية العمل المنسق بين الدول الإسلامية؛ لضمان انتقال وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، ويصرح بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد.
وأفاد المصدر أن فيدان سيشدد على أن الإيصال الدائم للمساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة يشكل ضرورة إنسانية وقانونية، فضلا عن ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل في هذا الشأن.
والمتوقع أن يؤكد الوزير التركي ضرورة تنفيذ الترتيبات التي من شأنها ضمان أن يتولى الفلسطينيون الأمن وإدارة غزة في أقرب وقت.
