الجامعة العربية تطالب بتكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- طالبت الجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، بتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية والإسهام الفاعل في إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعت الجامعة في بيان بمناسبة الذكرى الـ108 لوعد بلفور، إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل الجاد لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأشارت الجامعة إلى أن الذكرى تحل هذا العام في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ عامين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وتدمير شبه كامل للقطاع.