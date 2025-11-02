الأحد 2025-11-02 06:56 م
 

الجامعة العربية تطالب بتكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة

ن
أرشيفية
 
الأحد، 02-11-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري- طالبت الجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، بتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية والإسهام الفاعل في إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعت الجامعة في بيان بمناسبة الذكرى الـ108 لوعد بلفور، إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل الجاد لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


وأشارت الجامعة إلى أن الذكرى تحل هذا العام في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ عامين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وتدمير شبه كامل للقطاع.


ونددت باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية وهدم للمنازل وتوسع استيطاني، إضافة إلى إرهاب المستوطنين وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة مخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 
 
