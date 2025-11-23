كندا وألمانيا بحثتا الوضع في غزة على هامش قمة العشرين

وأضاف البيان أن كارني وميرتس أكدا مجددا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، واتفقا أيضا على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.
وأكدا أيضا دعمهما لأوكرانيا وأن أي اتفاق يجب أن يشمل كييف بشكل مباشر وأن يحمي مصالحها الأساسية ويشمل ضمانات أمنية ملموسة.
وبحث كارني وميرتس أيضا التعاون في قطاعات مثل المعادن الحرجة، والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع.
