كندا وألمانيا بحثتا الوضع في غزة على هامش قمة العشرين

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يصافح المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يصافح المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين
 
الأحد، 23-11-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت كندا وألمانيا في بيان مشترك، الأحد، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقدا مباحثات تناولت الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا.اضافة اعلان


وأضاف البيان أن كارني وميرتس أكدا مجددا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، واتفقا أيضا على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.

وأكدا أيضا دعمهما لأوكرانيا وأن أي اتفاق يجب أن يشمل كييف بشكل مباشر وأن يحمي مصالحها الأساسية ويشمل ضمانات أمنية ملموسة.

وبحث كارني وميرتس أيضا التعاون في قطاعات مثل المعادن الحرجة، والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع.
 
 
