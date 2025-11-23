الإثنين 2025-11-24 03:26 ص
 

البنك العربي يطلق برنامجاً تدريبياً لنشر الوعي المالي لدى السيّدات بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الأحد، 23-11-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق البنك العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى السيّدات ذوات الإعاقة، وذلك ضمن جهود البنك المتواصلة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وانسجاماً مع دوره في تعزيز مبادئ الشمول المالي ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وزيادة حضورها الفاعل على مختلف الاصعدة. اضافة اعلان


ويهدف هذا البرنامج التدريبي، الذي تم تنفيذه في مقرّ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تزويد نحو 20 سيّدة ذات إعاقة بالمعرفة المالية الأساسية والمهارات العملية اللازمة لإدارة شؤونهن المالية بثقة ووعي. وقد تناول البرنامج مجموعة من المحاور التي شملت التخطيط المالي السليم، وآليات اتخاذ القرارات المالية المدروسة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد، الى جانب تعريفهن بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية وأنواع الحسابات والبطاقات والحلول المصرفية المختلفة وكيفية الاستفادة منها. كما تضمن المحتوى التدريبي شرحًا مبسطاً لدور التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المصرفي، ومفهوم الأمن السيبراني وطرق الوقاية من مخاطره، بالإضافة لمجموعة من الارشادات والنصائح المالية.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص البنك على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز الوعي المالي لديهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تدعم تطوّرهم وتوسّع مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة. مما يسهم في تمكينهم من دعم الاستقرار الاقتصادي لأسرهم والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
 
 
